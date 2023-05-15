UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У центрі Луганська пролунав вибух: перекрили дорогу

Фото: у центрі Луганська пролунав вибух (twitter.comTaralejblog)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У центрі Луганська у понеділок, 15 травня, пролунав вибух. На місце багато швидких та військових, а дорога перекрита.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що вибух пролунав на вулиці Демьохіна. Перекрито дорогу від Радянської.

ЗМІ повідомляють, що вибуховий пристрій спрацював у приміщенні салону краси "Барбершоп" в Луганську.

Оновлено

Російські ЗМІ повідомляють, що вибух у Луганську пролунав вибух біля "Державної телевізійної та радіомовної компанії ЛНР". За попередньою інформацією, причиною став підрив.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

Зазначимо, сьогодні вранці у Луганську теж чули вибухи. Місцеві ЗМІ писали, що удар могли завдати по території колишнього авіаційного училища штурманів.

Нагадаємо, 12 травня в Луганську повідомили про приліт і пожежу на території машинобудівного заводу, який використовували окупанти.

Окрім того, 13 травня вранці в Луганську пролунав ще один вибух. Російські ЗМІ повідомляли, що під обстріл потрапила стара будівля Луганської академії внутрішніх справ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВибух