Вибух в Луганську. Росіяни жаліються на приліт по місцю розташування військових
В тимчасово окупованому Луганську зранку пролунав вибух. Росіяни жаліються на приліт по місцю розташування військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на RT.
Як пише російське видання, під час обстрілу влучили в стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ.
Фото: росіяни жаліються на приліт по місцю розташування військових в Луганську (.me/rt_russian)
Зазначається, що з 2015 року там розташовуються російські окупанти, а сама академія вже базується в центрі.
За попередніми даними, можуть бути загиблі й поранені.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вибухи в тимчасово окупованому Луганську лунали й вчора. В мережі заявили про приліт та пожежу на території машинобудівного заводу, який використовують окупанти.
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