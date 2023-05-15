В окупованих Токмаку та Луганську зранку чутно вибухи (фото, відео)
Зранку у понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованих Токмаку Запорізької області та Луганську лунають вибухи.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про НС на цей час.
Вибухи у Луганську
В місцевих Telegram-каналах повідомляють про приліт у районі автовокзалу.
Також з'явилось відео, на якому гарно видно дим після вибухів у Луганську.
У Луганську повідомляють, що удар міг бути завданий територією колишнього авіаційного училища штурманів.
Вибухи у Токмаку
За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вибухи зранку пролунали і в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.
"В Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ.
Русня, що з обличчям?" - написав він.
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про серію вибухів у Токмаку.
"Понеділок окупантів Токмака Запорізької області починається "трєвожно". У поки що окупованому місті серія вибухів. А як тиждень розпочали, так його і проведуть. Уточнюємо деталі, де вибухає", - написав він у Telegram.
Нагадаємо, 12 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух, після чого в мережі повідомили про приліт і пожежу на території машинобудівного заводу, який використовують окупанти.
При цьому 13 травня вранці в Луганську пролунав ще один вибух. Як стверджуються російські ЗМІ, під час обстрілу потрапили до старої будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де з 2015 року мали у своєму розпорядженні російських окупантів. Пізніше в місті повідомили про ще один вибух в цей же день.
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