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В окупованих Токмаку та Луганську зранку чутно вибухи (фото, відео)

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 08:45
В окупованих Токмаку та Луганську зранку чутно вибухи (фото, відео) Фото: в окупованих Токмаку та Луганську зранку чутно вибухи 15 травня (t.me/Novostidnua)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованих Токмаку Запорізької області та Луганську лунають вибухи.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про НС на цей час.

Вибухи у Луганську

В місцевих Telegram-каналах повідомляють про приліт у районі автовокзалу.

Також з'явилось відео, на якому гарно видно дим після вибухів у Луганську.

У Луганську повідомляють, що удар міг бути завданий територією колишнього авіаційного училища штурманів.

Вибухи у Токмаку

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вибухи зранку пролунали і в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

"В Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ.
Русня, що з обличчям?" - написав він.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про серію вибухів у Токмаку.

"Понеділок окупантів Токмака Запорізької області починається "трєвожно". У поки що окупованому місті серія вибухів. А як тиждень розпочали, так його і проведуть. Уточнюємо деталі, де вибухає", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, 12 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух, після чого в мережі повідомили про приліт і пожежу на території машинобудівного заводу, який використовують окупанти.

При цьому 13 травня вранці в Луганську пролунав ще один вибух. Як стверджуються російські ЗМІ, під час обстрілу потрапили до старої будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де з 2015 року мали у своєму розпорядженні російських окупантів. Пізніше в місті повідомили про ще один вибух в цей же день.

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