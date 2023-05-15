В центре Луганска раздался взрыв: перекрыли дорогу

Отмечается, что взрыв прогремел на улице Демехина. Перекрыта дорога от Советской.

СМИ сообщают, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты "Барбершоп" в Луганске.

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Российские СМИ сообщают, что взрыв в Луганске прогремел взрыв возле "Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР". По предварительной информации, причиной стал подрыв.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять человек.

Отметим, что сегодня утром в Луганске тоже слышали взрывы. Местные СМИ писали, что удар могли нанести по территории бывшего авиационного училища штурманов.

Напомним, 12 мая в Луганске сообщили о прилете и пожаре на территории машиностроительного завода, который использовали оккупанты.

Кроме того, 13 мая утром в Луганске раздался еще один взрыв. Российские СМИ сообщали, что под обстрел попало старое здание Луганской академии внутренних дел.

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