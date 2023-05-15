У центрі Луганська пролунав вибух: перекрили дорогу

У центрі Луганська у понеділок, 15 травня, пролунав вибух. На місце багато швидких та військових, а дорога перекрита.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що вибух пролунав на вулиці Демьохіна. Перекрито дорогу від Радянської.

ЗМІ повідомляють, що вибуховий пристрій спрацював у приміщенні салону краси "Барбершоп" в Луганську.

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Російські ЗМІ повідомляють, що вибух у Луганську пролунав вибух біля "Державної телевізійної та радіомовної компанії ЛНР". За попередньою інформацією, причиною став підрив.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

Зазначимо, сьогодні вранці у Луганську теж чули вибухи. Місцеві ЗМІ писали, що удар могли завдати по території колишнього авіаційного училища штурманів.

Нагадаємо, 12 травня в Луганську повідомили про приліт і пожежу на території машинобудівного заводу, який використовували окупанти.

Окрім того, 13 травня вранці в Луганську пролунав ще один вибух. Російські ЗМІ повідомляли, що під обстріл потрапила стара будівля Луганської академії внутрішніх справ.

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