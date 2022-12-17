ua ru
Сб, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Києві відкрили пішохідний міст, пошкоджений обстрілом у жовтні

Новость на русском →
Київ, Субота 17 грудня 2022 12:22
У центрі Києві відкрили пішохідний міст, пошкоджений обстрілом у жовтні Фото: у Києві відкрили пішохідний міст, який пошкодили російська ракета (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Києві після ремонту відкрили пішохідно-велосипедний міст. Його пошкодили російські ракети під час атаки 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличко в Facebook.

"Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення", - зазначив міський голова.

Кличко зазначив, що комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. З них 57 були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки у жовтні.

Також київські комунальники прибрали сніг з мосту та нанесли протиожеледні матеріали.

Фото: у Києві відкрили пішохідний міст, який пошкодили російська ракета (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Нагадаємо, вчора російські окупанти випустили по Києву 40 ракет, з них 37 збили сили ППО.

Внаслідок атаки у столиці пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, тому у місті діють екстрені відключення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракетный удар
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах