ua ru
Сб, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей продовжуються екстрені відключення світла

Новость на русском →
Київ, Субота 17 грудня 2022 10:11
У Києві та низці областей продовжуються екстрені відключення світла Фото: у Києві та декількох областях діють аварійні відключення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У столиці та низці областей України сьогодні, 17 грудня, діють екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, у Києві відучора продовжуються аварійні обмеження. Екстрені відключення ввели вчора після масової атаки росіян на енергетику. Також аварійні відключення діють і в Київській області.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", - зазначили у ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.

Крім того, енергетики повідомили, що екстрені відключення продовжуються в Одеській області. Сьогодні зранку аварійні обмеження запровадили у Полтавській та Сумській областях.

Варто зазначити, що під час екстрених відключень графіки обмежень не працюють.

Нагадаємо, вчора росіяни ракетами знову атакували енергомережу, тому по всій Україні оголосили надзвичайну ситуацію в енергетичній системі та аварійні відключення.

Увечері "Укренерго" скасувало стан НС, проте у низці областей продовжили ліквідацію наслідків обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Електроенергія Київ ДТЕК Київська область
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах