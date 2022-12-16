ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни випустили по Києву 40 ракет, є постраждалий, - КМВА

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 12:58
Росіяни випустили по Києву 40 ракет, є постраждалий, - КМВА Ілюстративне фото: росіяни випустили по Києву 40 ракет, є постраждалий (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові випустили більше 40 ракет по Києву, 37 з них збили сили ППО. При цьому у столиці є постраждалий внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

"Біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 вже збито. За нашими підрахунками, це один з наймасованіших ракетних атак з часів широкомасштабної війни", - сказав він.

При цьому Шаманов не виключає, що може бути декілька хвиль ракетних атак.

Разом з цим в офіційному Telegram-каналі повідомляється про одного пораненого в результаті сьогоднішнього обстрілу.

"Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. Через це виникли масові перебої з електроенергією у низці регіонів.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти випустили по Україні понад 60 ракет.

Внаслідок ракетної атаки у Києві та декількох областях були пошкоджені об'єкти енергетики. Через це можливі перебої з теплом та водою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах