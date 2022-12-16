Росіяни випустили по Києву 40 ракет, є постраждалий, - КМВА

Російські військові випустили більше 40 ракет по Києву, 37 з них збили сили ППО. При цьому у столиці є постраждалий внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

"Біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 вже збито. За нашими підрахунками, це один з наймасованіших ракетних атак з часів широкомасштабної війни", - сказав він.

При цьому Шаманов не виключає, що може бути декілька хвиль ракетних атак.

Разом з цим в офіційному Telegram-каналі повідомляється про одного пораненого в результаті сьогоднішнього обстрілу.

"Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. Через це виникли масові перебої з електроенергією у низці регіонів.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти випустили по Україні понад 60 ракет.

Внаслідок ракетної атаки у Києві та декількох областях були пошкоджені об'єкти енергетики. Через це можливі перебої з теплом та водою.

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