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В центре Киева открыли пешеходный мост, поврежденный обстрелом в октябре

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Киев, Суббота 17 декабря 2022 12:22
В центре Киева открыли пешеходный мост, поврежденный обстрелом в октябре Фото: в Киеве открыли пешеходный мост, который повредили российская ракета (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Наталья Юрченко

В центре Киева после ремонта открыли пешеходно-велосипедный мост. Его повредили российские ракеты во время атаки 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.

"С сегодняшнего дня можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления", - отметил городской голова.

Кличко отметил, что коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. Из них 57 были полностью разрушены, 86 - повреждены в результате ракетной атаки в октябре.

Также киевские коммунальщики убрали снег с моста и нанесли противогололедные материалы.

Фото: в Киеве открыли пешеходный мост, который повредили российская ракета (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Напомним, вчера российские оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, из них 37 сбили силы ПВО.

В результате атаки в столице повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому в городе действуют экстренные отключения.

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