У центрі Києва завтра перекриють рух: кого чекають у столиці

Останній візит Рютте до України

Нагадаємо, останній раз Марк Рютте відвідував Україну у квітні минулого року, коли він прибув з неанонсованим візитом. Тоді генеральний секретар НАТО разом з українським лідером Володимиром Зеленським відвідав Одесу.

Там вони відвідали шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Рютте та Зеленський поспілкувались з військовими та відзначили їх. Генсек НАТО також відзначив українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів.

Зазначимо, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що збирається приїхати до Києва вже найближчим часом. На запитання журналістки видання щодо можливих термінів візиту до України він коротко відповів: "Скоро".

Крім того, до Києва збирається приїхати й колишній спецпосланець США Кіт Келлог. Він анонсував візит до України вже за кілька тижнів, після запланованої поїздки до Японії.