RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В центре Киева завтра перекроют движение: кого ждут в столице

Иллюстративное фото: центр Киева перекроют из-за иностранных делегаций (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 3 февраля, в центре Киева ограничат движение из-за прибытия генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления госохраны в Facebook.

"3 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сказано в заявлении.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, завтра Марк Рютте будет выступать в Верховной Раде.

При этом, добавил он, состоится и процедура открытия парламентской сессии, которая проводится в первый вторник в феврале и сентябре.

 

Последний визит Рютте в Украину

Напомним, последний раз Марк Рютте посещал Украину в апреле прошлого года, когда он прибыл с неанонсированным визитом. Тогда генеральный секретарь НАТО вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским посетил Одессу.

Там они посетили госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений. Рютте и Зеленский пообщались с военными и отметили их. Генсек НАТО также отметил украинских врачей и их вклад в спасение жизней.

Отметим, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что собирается приехать в Киев в ближайшее время. На вопрос журналистки издания о возможных сроках визита в Украину он коротко ответил: "Скоро".

Кроме того, в Киев собирается приехать и бывший спецпосланник США Кит Келлог. Он анонсировал визит в Украину уже через несколько недель, после запланированной поездки в Японию.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМарк РюттеВерховная рада