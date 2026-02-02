В центре Киева завтра перекроют движение: кого ждут в столице

Во вторник, 3 февраля, в центре Киева ограничат движение из-за прибытия генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления госохраны в Facebook.
"3 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сказано в заявлении.
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, завтра Марк Рютте будет выступать в Верховной Раде.
При этом, добавил он, состоится и процедура открытия парламентской сессии, которая проводится в первый вторник в феврале и сентябре.
Напомним, последний раз Марк Рютте посещал Украину в апреле прошлого года, когда он прибыл с неанонсированным визитом. Тогда генеральный секретарь НАТО вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским посетил Одессу.
Там они посетили госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений. Рютте и Зеленский пообщались с военными и отметили их. Генсек НАТО также отметил украинских врачей и их вклад в спасение жизней.
Отметим, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что собирается приехать в Киев в ближайшее время. На вопрос журналистки издания о возможных сроках визита в Украину он коротко ответил: "Скоро".
Кроме того, в Киев собирается приехать и бывший спецпосланник США Кит Келлог. Он анонсировал визит в Украину уже через несколько недель, после запланированной поездки в Японию.