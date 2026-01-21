Келлог анонсував візит до України і назвав терміни

Колишній спецпосланець США Кіт Келлог анонсував візит до України вже за кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE .

Келлог, відповідаючи у середу, 21 січня, на запитання журналістки видання сказав, що візит до України можливий після запланованої поїздки до Японії.

"Мабуть, десь через півтора місяця. Моя донька була там два тижні. Тож спочатку поїдемо в Японію, а потім - до вас", - зазначив він.

Що відомо про Келлога

Кіт Келлог, на відміну від інших посадовців, відкрито засуджував РФ після її обстрілів України. Коли він приїздив до Києва, країна-агресорка тимчасово призупиняла обстріли, за що його називали "Котом", який приносить спокій українцям.

Келлог був серед небагатьох у команді лідера США Дональда Трампа, хто не боявся прямо говорити про російську агресію. Він намагався донести до американського президента, що саме Росія не хоче закінчення війни і саме на неї потрібно тиснути.