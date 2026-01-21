Келлог анонсував візит до України і назвав терміни
Колишній спецпосланець США Кіт Келлог анонсував візит до України вже за кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.
Келлог, відповідаючи у середу, 21 січня, на запитання журналістки видання сказав, що візит до України можливий після запланованої поїздки до Японії.
"Мабуть, десь через півтора місяця. Моя донька була там два тижні. Тож спочатку поїдемо в Японію, а потім - до вас", - зазначив він.
Що відомо про Келлога
Кіт Келлог, на відміну від інших посадовців, відкрито засуджував РФ після її обстрілів України. Коли він приїздив до Києва, країна-агресорка тимчасово призупиняла обстріли, за що його називали "Котом", який приносить спокій українцям.
Келлог був серед небагатьох у команді лідера США Дональда Трампа, хто не боявся прямо говорити про російську агресію. Він намагався донести до американського президента, що саме Росія не хоче закінчення війни і саме на неї потрібно тиснути.
Нагадаємо, раніше Келлог заявив про "фінішну пряму" у переговорах щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Він зауважив, що ключовими питаннями є контроль над Донбасом та Запорізькою атомною електростанцією.
Колишній спецпосланець США наголосив, що світ "на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту". Він також висловив переконання, що розв'язання цих двох питань призведе до того, що й решта "стане на свої місця".
Крім того, Келлог висловлював переконання, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює, що йому не вдасться здобути перемогу у війні проти України. За словами колишнього спецпредставника, для лідера РФ "це безнадійний бій у довгостроковій перспективі".
