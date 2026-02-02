ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У центрі Києва завтра перекриють рух: кого чекають у столиці

Київ, Понеділок 02 лютого 2026 21:45
UA EN RU
У центрі Києва завтра перекриють рух: кого чекають у столиці Ілюстративне фото: центр Києва перекриють через іноземні делегації (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 3 лютого, в центрі Києва обмежать рух через прибуття генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління держохорони у Facebook.

"3 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - сказано в заяві.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, завтра Марк Рютте виступатиме у Верховній Раді.

При цьому, додав він, відбудеться і процедура відкриття парламентської сесії, яка проводиться першого вівторка у лютому та вересні.

Останній візит Рютте до України

Нагадаємо, останній раз Марк Рютте відвідував Україну у квітні минулого року, коли він прибув з неанонсованим візитом. Тоді генеральний секретар НАТО разом з українським лідером Володимиром Зеленським відвідав Одесу.

Там вони відвідали шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Рютте та Зеленський поспілкувались з військовими та відзначили їх. Генсек НАТО також відзначив українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів.

Зазначимо, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що збирається приїхати до Києва вже найближчим часом. На запитання журналістки видання щодо можливих термінів візиту до України він коротко відповів: "Скоро".

Крім того, до Києва збирається приїхати й колишній спецпосланець США Кіт Келлог. Він анонсував візит до України вже за кілька тижнів, після запланованої поїздки до Японії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Марк Рютте Верховна рада
Новини
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом