В центре Киева завтра перекроют движение: кого ждут в столице

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления госохраны в Facebook .

"3 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сказано в заявлении.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, завтра Марк Рютте будет выступать в Верховной Раде.

При этом, добавил он, состоится и процедура открытия парламентской сессии, которая проводится в первый вторник в феврале и сентябре.