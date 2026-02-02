ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В центре Киева завтра перекроют движение: кого ждут в столице

Киев, Понедельник 02 февраля 2026 21:45
UA EN RU
В центре Киева завтра перекроют движение: кого ждут в столице Иллюстративное фото: центр Киева перекроют из-за иностранных делегаций (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 3 февраля, в центре Киева ограничат движение из-за прибытия генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления госохраны в Facebook.

"3 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сказано в заявлении.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, завтра Марк Рютте будет выступать в Верховной Раде.

При этом, добавил он, состоится и процедура открытия парламентской сессии, которая проводится в первый вторник в феврале и сентябре.

Последний визит Рютте в Украину

Напомним, последний раз Марк Рютте посещал Украину в апреле прошлого года, когда он прибыл с неанонсированным визитом. Тогда генеральный секретарь НАТО вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским посетил Одессу.

Там они посетили госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений. Рютте и Зеленский пообщались с военными и отметили их. Генсек НАТО также отметил украинских врачей и их вклад в спасение жизней.

Отметим, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что собирается приехать в Киев в ближайшее время. На вопрос журналистки издания о возможных сроках визита в Украину он коротко ответил: "Скоро".

Кроме того, в Киев собирается приехать и бывший спецпосланник США Кит Келлог. Он анонсировал визит в Украину уже через несколько недель, после запланированной поездки в Японию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Марк Рютте Верховная рада
Новости
"Это поможет закончить войну": Трамп заявил о договоренности с Индией по РФ
"Это поможет закончить войну": Трамп заявил о договоренности с Индией по РФ
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом