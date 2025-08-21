У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: що відомо
У центрі Києві завтра, 22 серпня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.
"22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.
Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.
В Управлінні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Нагадаємо, у Києві сьогодні, 21 серпня, частково обмежили рух транспорту та пішоходів через ремонтні роботи.
Також з 14 серпня на мосту через Десенку в Києві запровадили реверсний рух через ремонт. У будні вранці більшість смуг працюють у напрямку правого берега, після обіду - в бік лівого. У вихідні смуги розподіляють порівну.
А з 4 до 31 серпня у Києві частково обмежили рух на Столичному шосе через ремонт двох правих смуг. Водіям радять враховувати обмеження та можливі затори під час планування маршруту.