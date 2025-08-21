ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: що відомо

Четвер 21 серпня 2025 21:59
UA EN RU
У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: що відомо Фото: у центрі Києва завтра обмежать рух транспорту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У центрі Києві завтра, 22 серпня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

"22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

В Управлінні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 21 серпня, частково обмежили рух транспорту та пішоходів через ремонтні роботи.

Також з 14 серпня на мосту через Десенку в Києві запровадили реверсний рух через ремонт. У будні вранці більшість смуг працюють у напрямку правого берега, після обіду - в бік лівого. У вихідні смуги розподіляють порівну.

А з 4 до 31 серпня у Києві частково обмежили рух на Столичному шосе через ремонт двох правих смуг. Водіям радять враховувати обмеження та можливі затори під час планування маршруту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Автомобільний рух
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"