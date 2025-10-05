ua en ru
У центрі Києва завтра обмежать рух: яка причина

Київ, Неділя 05 жовтня 2025 23:09
У центрі Києва завтра обмежать рух: яка причина Фото: завтра у центрі Києва перекриють рух (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У понеділок, 6 жовтня, у центральній частині Києва можуть перекрити дорожній рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління держохорони України.

Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що очільникам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується охорона Управлінням державної охорони.

Нагадаємо, у Києві з 25 вересня обмежили рух на кількох вулицях у Деснянському районі, а також впроваджують нову схему організації руху на перехресті в Дарницькому районі.

Крім того, у Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту на хвилину для вшанування пам’яті загиблих захисників і мирних жителів від російської агресії. Обмеження діє від Європейської площі до бульвару Шевченка, крім спецтранспорту та у випадку повітряної тривоги.

