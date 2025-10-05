У центрі Києва завтра обмежать рух: яка причина

У понеділок, 6 жовтня, у центральній частині Києва можуть перекрити дорожній рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління держохорони України .

Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що очільникам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується охорона Управлінням державної охорони.