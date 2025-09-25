У Києві сьогодні обмежать рух на кількох вулицях і змінять схему проїзду: що треба знати водіям

У Києві 25 вересня обмежать рух на кількох вулицях у Деснянському районі, а також впроваджують нову схему організації руху на перехресті в Дарницькому районі.

Обмеження руху 25 вересня

З 8:00 до 18:00 рух транспорту буде обмежено на:

вул. Оноре де Бальзака - від вул. Сержа Лифаря до вул. Костянтина Данькевича;

вул. Костянтина Данькевича.

Комунальники виконуватимуть фрезерування верхнього шару дорожнього покриття. У корпорації перепросили за тимчасові незручності та закликали водіїв планувати маршрути заздалегідь.



Схема обмеження руху на вул. Оноре де Бальзака (інфографіка: КК "Київавтодор")

Нова схема руху на перехресті

Також у столиці змінено організацію руху на перехресті вулиць Євгенія Харченка, Дружби та Березівського провулка.

Тут облаштовують сучасний світлофорний об’єкт із додатковими смугами для повороту ліворуч, кишенями для громадського транспорту, новою розміткою та дорожніми знаками.

У ЦОДР зазначають, що нова схема зробить рух безпечнішим та зручнішим для водіїв і пішоходів. Наразі тривають пусконалагоджувальні роботи, після яких світлофор підключать до автоматизованої системи управління рухом.

У підприємстві закликають водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.