У центрі Києва затримали кілера, який намагався вбити офіцера ГУР

Агента ФСБ було викрито в результаті багатоетапної операції. Кілера затримали в самому центрі Києва під час спроби вбивства українського військового - буквально "на гарячому", коли поплічник окупантів вже дістав пістолет та прицілився в офіцера ГУР МО.

Слідство встановило, що кілер - громадянин центральноазійської країни. Фігуранта, який шукав "легкі заробітки" у власній країні, завербувало ФСБ Росії. Агент прибув до України під виглядом туриста.

Спочатку "турист" зупинився у Первомайську Миколаївської області. Там він придбав кілька смартфонів та різні SIM-карти, які використовував для зв'язку з куратором з ФСБ. Потім агент РФ виїхав до Києва, а вже в столиці отримав від росіян фото цілі, орієнтовні геолокації та координати схрону зі зброєю.

"За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС. На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ", - зазначили в СБУ.

За матеріалами слідства громадянину іноземної країни повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

Фото: СБУ