У центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр

Атака на Київ

У ніч проти четверга, 28 серпня, Київ зазнав одного з наймасштабніших обстрілів з боку Росії. Найбільші руйнування припали на Лівобережжя, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Дарницькому районі пошкоджено щонайменше шість об’єктів, серед них багатоповерхівки на 5 та 16 поверхів, де зафіксовано серйозні руйнування. Триває рятувальна операція. Також пошкоджено приватний будинок і дитячий садок.

У Дніпровському районі постраждала 25-поверхова житлова будівля, у дворах знищено автомобілі, в офісному приміщенні сталася пожежа. За словами мера, надходить інформація про нові пошкодження в цьому районі.

У Солом’янському районі зазнав руйнувань приватний житловий будинок.

У Шевченківському районі пошкоджено щонайменше три об’єкти, зокрема офісну будівлю.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них дитина, і 18 поранених.

