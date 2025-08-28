RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр

Иллюстративное фото: спасательная операция после атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 28 августа российские оккупанты совершили массированную атаку на Киев дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

В Киеве в результате обстрелов зафиксировано попадание в торговый центр в центре города, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В центре столицы попадание в торговый центр", - написал Кличко.

 

 

Атака на Киев

В ночь на четверг, 28 августа, Киев подвергся одному из самых масштабных обстрелов со стороны России. Наибольшие разрушения пришлись на Левобережье, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Дарницком районе повреждены по меньшей мере шесть объектов, среди них многоэтажки на 5 и 16 этажей, где зафиксированы серьезные разрушения. Продолжается спасательная операция. Также повреждены частный дом и детский сад.

В Днепровском районе пострадало 25-этажное жилое здание, во дворах уничтожены автомобили, в офисном помещении произошел пожар. По словам мэра, поступает информация о новых повреждениях в этом районе.

В Соломенском районе подвергся разрушениям частный жилой дом.
В Шевченковском районе повреждены по меньшей мере три объекта, в том числе офисное здание.

Известно о трех погибших, среди них ребенок, и 18 раненых.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

