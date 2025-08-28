ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві різко зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих дитина

Київ, Четвер 28 серпня 2025 05:17
UA EN RU
У Києві різко зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих дитина Ілюстративне фото: у Києві водомо про загиблу дитину 28 серпня (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Внаслідок удару російських військових по Києву троє людей загинули, у тому числі 14-річна дитина. 12 осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації та очільника КМВА Тимура Ткаченка.

За інформацією Тимура Ткаченка, серед постраждалих - двоє братів 10 та 18 років, хлопчика 10 років госпіталізовано. Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що одному із постраждалих медики надали допомогу на місці. 7 людей - у лікарнях.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовані додаткові локації з пошкодженнями в Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва. Попередньо постраждали приватні будинки, офісні та нежитлові приміщення.

Раніше про руйнування у столиці внаслідок удару армії РФ повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко.

Усе, що відомо про масований обстріл Києва у ніч на 28 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ обстріл Києва
Новини
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили