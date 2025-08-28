ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Масштабна атака РФ по Києву: з'явилось фото зруйнованої 5-ти поверхівки

Четвер 28 серпня 2025 05:28
UA EN RU
Масштабна атака РФ по Києву: з'явилось фото зруйнованої 5-ти поверхівки Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві внаслідок масштабної атаки Російської Федерації було зафіксовано руйнування у різних районах міста. Було зруйновано п'ятиповерхівку.

Як повідомляє РБК-Україна, фото наслідків опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Все, що потрібно знати про державу-терориста, Путіна і їх "прагнення" до миру", - підписав Єрмак фото.

На фото видно значні руйнування будинку, а також задимлення. Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що у Дарницькому районі столиці внаслідок російського удару зафіксовано пошкоджені житлові будинки, зокрема руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи.

Також станом на 05:26 відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина, а також понад 10 постраждалих.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також варто нагадати, що Україна перебуває під масованою атакою російських "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили