У центрі Києва з'явиться зона відпочинку з величезним фонтаном: перші фото проєкту

На перетині бульвару Тараса Шевченка та Хрещатика планують облаштувати сучасний громадський простір. Головною метою проєкту є створення безбар’єрного середовища та "зшивання" пішохідних маршрутів у центрі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського у Facebook.
Головне:
З 2013 року, після демонтажу пам’ятника Леніну, ця ділянка залишалася транзитною зоною без повноцінного пішохідного функціонала. Перейти дорогу тут можна лише через підземний перехід, що створює труднощі для батьків із візочками, людей на кріслах колісних та літніх людей.
"Це рішення не про сьогоднішній ефект - а про те, яким буде місто через роки. У результаті маємо отримати сучасний громадський простір, який відповідатиме потребам людей", - зазначають автори ініціативи.
Оновлена зона має стати логічним завершенням пішохідної ділянки в історичному центрі. Згідно із візуалізацією, центром зони відпочинку стане фонтан, заввишки 4-5 поверхів. Його встановлять за кошти благодійників, зокрема компанії Farmak.
Пост Мондриївського активно коментують кияни. Їхні думки щодо проєкту розділились. Дехто вважає таке оновлення доречним і нашолошують, що так простір виглядатиме значно краще, ніж зараз.
Водночас дехто критикує проєкт за встановлення фонтану, бо у місті вже й так є багато фонтанів, які не запускають у сезон. А ще - пропонують замість нього встановити постамент комусь із відомих історичних постатей. Наприклад, Павлу Скоропадському, Симону Петлюрі чи Олександру та Ніколі Терещенкам.
