В центре Киева появится зона отдыха с огромным фонтаном: первые фото проекта

На пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика планируют обустроить современное общественное пространство. Главной целью проекта является создание безбарьерной среды и "сшивание" пешеходных маршрутов в центре столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского в Facebook.
Главное:
С 2013 года, после демонтажа памятника Ленину, этот участок оставался транзитной зоной без полноценного пешеходного функционала. Перейти дорогу здесь можно только через подземный переход, что создает трудности для родителей с колясками, людей на креслах колесных и пожилых людей.
"Это решение не о сегодняшнем эффекте - а о том, каким будет город через годы. В результате должны получить современное общественное пространство, которое будет отвечать потребностям людей", - отмечают авторы инициативы.
Обновленная зона должна стать логическим завершением пешеходного участка в историческом центре. Согласно визуализации, центром зоны отдыха станет фонтан, высотой 4-5 этажей. Его установят на средства благотворителей, в частности компании Farmak.
Пост Мондриевского активно комментируют киевляне. Их мнения относительно проекта разделились. Некоторые считают такое обновление уместным и подчеркивают, что так пространство будет выглядеть значительно лучше, чем сейчас.
В то же время некоторые критикуют проект за установку фонтана, потому что в городе уже и так есть много фонтанов, которые не запускают в сезон. А еще - предлагают вместо него установить постамент кому-то из известных исторических фигур. Например, Павлу Скоропадскому, Симону Петлюре или Александру и Николе Терещенко.
Читайте также о том, что в Киеве на Майдане Независимости активисты предлагают создать Мемориал Героев Небесной сотни и возвести Стену Памяти погибших защитников.
Ранее мы писали о том, что киевляне также просят завершить строительство станции метро "Львовские ворота", которая расположена между "Золотыми Воротами" и "Лукьяновской".