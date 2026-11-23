Нагадаємо, 22 листопада російський дрон атакував п'ятиповерховий житловий будинок у Димері. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що в будинок влучив "Шахед", унаслідок чого було зруйновано весь під'їзд.

Сьогодні глава держави розповів, що ворожий удар по п'ятиповерхівці у Димері Київської області забрав життя 11 людей. Доля ще двох осіб залишається невідомою.