Напомним, 22 ноября российский дрон атаковал пятиэтажный жилой дом в Дымере. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в дом попал "Шахед", в результате чего был разрушен весь подъезд.

Сегодня глава государства рассказал, что вражеский удар по пятиэтажке в Дымере Киевской области унес жизни 11 человек. Судьба еще двух человек остается неизвестной.