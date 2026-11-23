Российские оккупанты в понедельник, 23 ноября, ударили дронами по Киеву. В результате падения обломков беспилотников в трех районах города горят авто, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и КМВА.
Кличко рассказал, что в центре столицы, в Шевченковском районе, в результате падения обломков пылает автомобиль. На место следуют экстренные службы.
Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры в Голосеевском районе.
"Предварительно, в Шевченковском районе есть пострадавшие. Медики направляются на вызов", - отметил Кличко.
В КГВА сообщили, что в Печерском районе также упали обломки российского беспилотника, загорелся автомобиль.
Обновлено в 15:54
Кличко сообщил, что в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание двух авто.
Кроме того, произошел пожар на первом этаже 5-этажного жилого дома, повреждены балконы на 2-4 этажах.
"Из дома спасли двух человек. Но обнаружили одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь. Экстренные службы работают на месте", - рассказал мэр столицы.
Обновлено в 16:04
Кличко сообщил, что медики госпитализировали троих пострадавших, среди них - иностранный гражданин.
Напомним, 22 ноября российский дрон атаковал пятиэтажный жилой дом в Дымере. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в дом попал "Шахед", в результате чего был разрушен весь подъезд.
Сегодня глава государства рассказал, что вражеский удар по пятиэтажке в Дымере Киевской области унес жизни 11 человек. Судьба еще двух человек остается неизвестной.