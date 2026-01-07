У центрі Києва тролейбус застряг у проваллі дороги, перекрито рух транспорту

У Києві на вулиці Софіївській тимчасово призупинили рух тролейбусів і автомобільного транспорту. Причина - пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську адміністрацію.

За даними КМДА, наразі тролейбуси курсують лише до станції метро "Лук’янівська" та Повітрофлотського шляхопроводу.

На місці працюють аварійні служби, які обстежують пошкоджену ділянку. Найближчим часом планується початок протиаварійних робіт, після чого рух транспорту мають відновити.

Під час ремонтних робіт у зоні обмеження руху буде задіяна великогабаритна техніка. Контроль за організацією дорожнього руху та безпекою здійснює патрульна поліція.

Водночас, у мережі вже публікують фото та відео того, як на вулиці Софіївській тролейбус застряг у провалі дороги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві та області з 6 по 10 січня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мінливу зимову погоду зі снігопадами, мокрим снігом із дощем, туманами та ожеледицею на дорогах.

Детально про те, що варто знати про водіям щодо обмеження ркхк через негоду - читайте у матеріалі РБК-Україна.