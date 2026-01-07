ua en ru
В центре Киева троллейбус застрял в яме, перекрыто движение транспорта

Киев, Среда 07 января 2026 09:13
В центре Киева троллейбус застрял в яме, перекрыто движение транспорта Иллюстративное фото: в центре Киева троллейбус застрял в провале дороги (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве на улице Софиевской временно приостановили движение троллейбусов и автомобильного транспорта. Причина - повреждение дорожного покрытия на проезжей части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

По данным КГГА, сейчас троллейбусы курсируют только до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.

На месте работают аварийные службы, которые обследуют поврежденный участок. В ближайшее время планируется начало противоаварийных работ, после чего движение транспорта должны восстановить.

Во время ремонтных работ в зоне ограничения движения будет задействована крупногабаритная техника. Контроль за организацией дорожного движения и безопасностью осуществляет патрульная полиция.

В то же время, в сети уже публикуют фото и видео того, как на улице Софиевской троллейбус застрял в провале дороги.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве и области с 6 по 10 января ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют переменчивую зимнюю погоду со снегопадами, мокрым снегом с дождем, туманами и гололедом на дорогах.

Подробно о том, что стоит знать водителям об ограничении движения из-за непогоды - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, что в Сумской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины экстренной медицинской помощи, в результате аварии пострадали пять человек.

Кроме этого в Харьковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого пострадали 18 человек, среди них - несовершеннолетний.

