В центре Киева троллейбус застрял в яме, перекрыто движение транспорта

В Киеве на улице Софиевской временно приостановили движение троллейбусов и автомобильного транспорта. Причина - повреждение дорожного покрытия на проезжей части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

По данным КГГА, сейчас троллейбусы курсируют только до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.

На месте работают аварийные службы, которые обследуют поврежденный участок. В ближайшее время планируется начало противоаварийных работ, после чего движение транспорта должны восстановить.

Во время ремонтных работ в зоне ограничения движения будет задействована крупногабаритная техника. Контроль за организацией дорожного движения и безопасностью осуществляет патрульная полиция.

В то же время, в сети уже публикуют фото и видео того, как на улице Софиевской троллейбус застрял в провале дороги.

