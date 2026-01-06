У Києві важливе попередження для водіїв: готуються обмеження руху

У Києві та області з 6 по 10 січня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мінливу зимову погоду зі снігопадами, мокрим снігом із дощем, туманами та ожеледицею на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Якою буде погода

За прогнозом, у Києві та Київській області спостерігатимуться:

коливання температури повітря;

зміни атмосферного тиску;

сніг, який періодично переходитиме в мокрий сніг із дощем;

туман та ожеледь;

ожеледиця на дорогах.

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та створити підвищену небезпеку для водіїв і пішоходів.

Можливі обмеження для транспорту

У разі значного погіршення погоди можливе обмеження в’їзду до Києва великогабаритного транспорту. Для цього Київська обласна військова адміністрація визначила 55 пунктів контролю обмеження руху вантажівок та місць їх відстою на автомобільних дорогах державного значення.

Водіїв просять стежити за офіційними повідомленнями КМДА та Київської ОВА й заздалегідь коригувати маршрути, обираючи альтернативні шляхи.

Рекомендації для киян

Міська влада та патрульна поліція Києва закликають мешканців столиці:

за можливості не користуватися приватним транспортом під час негоди;

віддавати перевагу громадському транспорту, щоб уникнути заторів;

дотримуватися правил паркування та не залишати авто на узбіччях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки - у разі порушень машини можуть евакуювати.

Пішоходів закликають бути особливо уважними, обережно пересуватися тротуарами та переходити дорогу лише у визначених місцях.

У КМДА наголошують, що дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити аварійність і забезпечити стабільну роботу комунальних служб під час зимової негоди.