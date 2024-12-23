У центрі Києва тимчасово ускладнений рух транспорту: причина

Зазначається, що прорив трубопроводу стався на перехресті вулиць Велика Васильківська та Антоновича, що спричинило часткове ускладнення руху транспорту.

Повідомляється, що на місці інциденту працюють ремонтні бригади.

Фото: прорив трубопроводу (t.me kyivpatrol)

Зміни у дорожньому русі в столиці

У Києві 20 та 21 грудня деякі маршрути громадського транспорту працювали із змінами. Причини тимчасових коригувань були пов’язані як із проведенням міських заходів, так і з наслідками ранкової атаки 20 грудня.

Таким чином, у п'ятницю 20 грудня маршрути кількох тролейбусів і автобусів у різних районах міста затримувалися через наслідки ранкової ворожої атаки, що спричинила пошкодження інфраструктури.

При цьому у суботу 21 грудня з початку роботи громадського транспорту до завершення міських ярмарків було скориговано маршрути низки автобусів і тролейбусів.