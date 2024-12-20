ua en ru
Пт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві затримується рух деяких тролейбусів і автобусів: номера маршрутів

П'ятниця 20 грудня 2024 09:40
UA EN RU
У Києві затримується рух деяких тролейбусів і автобусів: номера маршрутів Через перекриття руху в Києві затримуються деякі тролейбуси й автобуси (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві внаслідок ранкової ворожої атаки затримується рух низки тролейбусів і автобусів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Рух яких саме тролейбусів й автобусів затримується

У КМДА розповіли, що в столиці внаслідок ранкової ворожої атаки 20 грудня подекуди перекрито рух.

При цьому КП "Київпастранс" попереджає громадян про затримку низки тролейбусів і автобусів - через перекриття руху на вулицях Антоновича та Юрія Іллєнка.

Уточнюється, що через перекриття руху затримується:

  • рух тролейбусів №19 і №31 (на вулиці Антоновича в напрямку вулиці Івана Федорова)
  • рух автобусів №20 і №25 (на вулиці Антоновича в напрямку вулиці Івана Федорова)
  • рух тролейбусів №6, №16, №18, №19, №33 і №35 (на вулиці Юрія Іллєнка - в напрямку станції метро "Лук'янівська")
  • рух автобусів №50 (на вулиці Юрія Іллєнка - в напрямку станції метро "Лук'янівська")

Нагадаємо, внаслідок ранкової ворожої атаки 20 грудня 2024 року уламки ракет впали у Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах Києва.

Було загоряння - на дахах будівель. Також палали автівки. Відомо про пошкоджену тепломагістраль у Голосіївському районі. Скрізь працюють екстрені служби.

Згідно з інформацією мера міста Віталія Кличка, без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Станом на 9:20 відомо про дев'ятьох постраждалих. Чотирьох осіб було госпіталізовано. Виявили тіло одного загиблого.

Дещо раніше ми публікували також фото наслідків обстрілу.

Крім того, росіяни атакували дронами склад під Києвом, де сталось масштабне загоряння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Тролейбус Автобуси Ракетна атака
NEWS
Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки
Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців