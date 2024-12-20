У Києві затримується рух деяких тролейбусів і автобусів: номера маршрутів

У Києві внаслідок ранкової ворожої атаки затримується рух низки тролейбусів і автобусів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Уточнюється, що через перекриття руху затримується:

При цьому КП "Київпастранс" попереджає громадян про затримку низки тролейбусів і автобусів - через перекриття руху на вулицях Антоновича та Юрія Іллєнка.

У КМДА розповіли, що в столиці внаслідок ранкової ворожої атаки 20 грудня подекуди перекрито рух.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ворожої атаки 20 грудня 2024 року уламки ракет впали у Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах Києва.

Було загоряння - на дахах будівель. Також палали автівки. Відомо про пошкоджену тепломагістраль у Голосіївському районі. Скрізь працюють екстрені служби.

Згідно з інформацією мера міста Віталія Кличка, без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Станом на 9:20 відомо про дев'ятьох постраждалих. Чотирьох осіб було госпіталізовано. Виявили тіло одного загиблого.

Дещо раніше ми публікували також фото наслідків обстрілу.

Крім того, росіяни атакували дронами склад під Києвом, де сталось масштабне загоряння.

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