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Деякі автобуси й тролейбуси у Києві змінюють маршрути: коли та які

П'ятниця 20 грудня 2024 12:14
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Деякі автобуси й тролейбуси у Києві змінюють маршрути: коли та які Деякі автобуси й тролейбуси у Києві курсуватимуть інакше (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 20 грудня, а також завтра, 21 грудня, деякі автобуси й тролейбуси в Києві курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.

Які автобуси й тролейбуси курсуватимуть за зміненим маршрутом

У комунальному підприємстві розповіли, що в Києві заплановано низку продовольчих ярмарків:

  • на вулиці Бульварно–Кудрявській
  • на вулиці Голосіївській
  • на вулиці Миколи Закревського
  • на вулиці Йорданській
  • на вулиці Академіка Шалімова

З огляду на це, у п'ятницю, 20 грудня, зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів №7: залізничний вокзал "Центральний" - вул. Симона Петлюри - вул. Саксаганського - Галицька площа - вул. Бульварно-Кудрявська - вул. Обсерваторна - вул. Січових Стрільців - Львівська площа - вул. Бульварно-Кудрявська - вул. Дмитрівська - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "Центральний".

У суботу, 21 грудня, від початку руху транспорту до закінчення ярмарків рух деяких маршрутів також буде організовано інакше.

Автобус №2 їхатиме від вулиці Вахтанга Кікабідзе до проспекту Відрадного за власним маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) - вул. Віталія Скакуна, далі - за власним маршрутом.

Автобус №39:

  • у напрямку до вулиці Ракетної: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною)
  • у зворотному напрямку - за власним маршрутом

Автобус №101 їхатиме від станції метро "Почайна" до проспекту Червоної Калини за власним маршрутом, далі - вул. Рональда Рейгана - вул. Миколи Закревського, далі - за власним маршрутом.

Тролейбус №34 їхатиме від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.

Деякі автобуси й тролейбуси у Києві змінюють маршрути: коли та які

Допис КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві затримується рух деяких тролейбусів і автобусів внаслідок ранкової ворожої атаки.

Читайте також, хто й навіщо просив встановити на громадському транспорті Києва таблички з маршрутами.

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