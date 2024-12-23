В центре Киева временно затруднено движение транспорта: причина

Отмечается, что прорыв трубопровода произошел на перекрестке улиц Большая Васильковская и Антоновича, что повлекло частичное затруднение движения транспорта.

Сообщается, что на месте инцидента работают ремонтные бригады.

Фото: прорыв трубопровода (t.me kyivpatrol)

Изменения в дорожном движении в столице

В Киеве 20 и 21 декабря некоторые маршруты общественного транспорта работали с изменениями. Причины временных корректировок были связаны как с проведением городских мероприятий, так и с последствиями утренней атаки 20 декабря.

Таким образом, в пятницу 20 декабря маршруты нескольких троллейбусов и автобусов в разных районах города задерживалисьиз-за последствий утренней вражеской атаки, повлекшей повреждения инфраструктуры.

При этом в субботу 21 декабря с начала работы общественного транспорта до завершения городских ярмарок были скорректированы маршруты ряда автобусов и троллейбусов.