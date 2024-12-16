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В одному з районів Києва стався провал асфальту, змінено рух транспорту

Київ, Понеділок 16 грудня 2024 17:37
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В одному з районів Києва стався провал асфальту, змінено рух транспорту Фото: Змінено рух транспорту в Києві (скрін youtube.com)
Автор: Катерина Творожнікова

На лівому березі Києва зупинено рух декількох трамваїв. Зокрема, у Дніпровському районі, на вулиці Празькій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київпастрансу.

У Києві через аварію інженерних мереж на вулиці Празькій тимчасово зупинено рух трамваїв. Водночас, у соціальних мережах пишуть, що рух трамваїв зупинився через провал асфальту під трамвайними коліями. Йдеться про трамваї № 23, 32 та №33.

Рух трамваїв буде організовано у такий спосіб:

  • маршрут №23: вулиця А. Навої - депо Дарниця;
  • маршрут №32: станція метро Лісова - депо Дарниця;
  • маршрут №33: вулиця С. Лифаря - депо Дарниця.

"Для зручності пасажирів організовано автобусний маршрут №33тк: ДВРЗ – площа Дарницька", - йдеться у повідомленні.

Читайте також, на "Укрзалізниці" стартував новий графік залізничного руху. Зміни торкнулись не лише поїздів, що курсують територією країни, а і міжнародних. Зокрема, сполучення "Київ - Відень - Київ" із пересадкою в "Чопі" стане на 3 години швидшим.

Зі станції "Чоп" пасажири, що прямують до Києва, здійснюють пересадку на нічний поїзд №27/28 "Чоп - Київ". Він відправляється з пересадкового хабу в "Чопі" о 22:38 і прибуває до столиці України о 10:01.

Нагадаємо, у Києві знову запустили трамвай до "Героїв Дніпра". Йдеться про тимчасовий трамвайний маршрут № 16-К "Станція метро "Героїв Дніпра" - Куренівський парк". Також запустили тимчасовий автобусний маршрут № 11-ТК "Вулиця Сирецька - Контрактова площа".

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