В одному з районів Києва стався провал асфальту, змінено рух транспорту

На лівому березі Києва зупинено рух декількох трамваїв. Зокрема, у Дніпровському районі, на вулиці Празькій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київпастрансу.

У Києві через аварію інженерних мереж на вулиці Празькій тимчасово зупинено рух трамваїв. Водночас, у соціальних мережах пишуть, що рух трамваїв зупинився через провал асфальту під трамвайними коліями. Йдеться про трамваї № 23, 32 та №33. Рух трамваїв буде організовано у такий спосіб: маршрут №23: вулиця А. Навої - депо Дарниця;

маршрут №32: станція метро Лісова - депо Дарниця;

маршрут №33: вулиця С. Лифаря - депо Дарниця. "Для зручності пасажирів організовано автобусний маршрут №33тк: ДВРЗ – площа Дарницька", - йдеться у повідомленні.