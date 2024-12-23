У центрі Києва тимчасово ускладнений рух транспорту: причина

У центрі Києва через прорив трубопроводу ускладнився рух транспорту на одному з перехресть. Водіям радять заздалегідь обирати маршрут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Зазначається, що прорив трубопроводу стався на перехресті вулиць Велика Васильківська та Антоновича, що спричинило часткове ускладнення руху транспорту.

Повідомляється, що на місці інциденту працюють ремонтні бригади.

Фото: прорив трубопроводу (t.me kyivpatrol)

Зміни у дорожньому русі в столиці

У Києві 20 та 21 грудня деякі маршрути громадського транспорту працювали із змінами. Причини тимчасових коригувань були пов’язані як із проведенням міських заходів, так і з наслідками ранкової атаки 20 грудня.

Таким чином, у п'ятницю 20 грудня маршрути кількох тролейбусів і автобусів у різних районах міста затримувалися через наслідки ранкової ворожої атаки, що спричинила пошкодження інфраструктури.

При цьому у суботу 21 грудня з початку роботи громадського транспорту до завершення міських ярмарків було скориговано маршрути низки автобусів і тролейбусів.