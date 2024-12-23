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В центре Киева временно затруднено движение транспорта: причина

Понедельник 23 декабря 2024 08:38
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В центре Киева временно затруднено движение транспорта: причина Иллюстративное фото: в центре Киева временно затруднено движение транспорта (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В центре Киева из-за прорыва трубопровода усложнилось движение транспорта на одном из перекрестков. Водителям советуют заранее выбирать маршрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Отмечается, что прорыв трубопровода произошел на перекрестке улиц Большая Васильковская и Антоновича, что повлекло частичное затруднение движения транспорта.

Сообщается, что на месте инцидента работают ремонтные бригады.

В центре Киева временно затруднено движение транспорта: причина

Фото: прорыв трубопровода (t.me kyivpatrol)

Изменения в дорожном движении в столице

В Киеве 20 и 21 декабря некоторые маршруты общественного транспорта работали с изменениями. Причины временных корректировок были связаны как с проведением городских мероприятий, так и с последствиями утренней атаки 20 декабря.

Таким образом, в пятницу 20 декабря маршруты нескольких троллейбусов и автобусов в разных районах города задерживалисьиз-за последствий утренней вражеской атаки, повлекшей повреждения инфраструктуры.

При этом в субботу 21 декабря с начала работы общественного транспорта до завершения городских ярмарок были скорректированы маршруты ряда автобусов и троллейбусов.

Напомним, что 16 декабря в столице на левом берегу Киева было остановлено движение нескольких трамваев. В соцсетях сообщалось, что причиной остановки мог стать провал асфальта под трамвайными путями.

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