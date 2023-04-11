В центрі Києва сталася пожежа в університеті Карпенка-Карого

У вівторок, 11 квітня, у центрі Києва, на Хрещатику, сталася пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Оновлено. Рятувальники ліквідували пожежу у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Як розповіли у ДСНС України, 11 квітня о 9:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик, що у Шевченківському районі столиці. По прибуттю, вогнеборці встановили, що сталось загоряння в одному із приміщень на 2 поверсі 4-поверхової будівлі.

"О 10:15 займання було ліквідовано", - додали в рятувальній службі.

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"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого", - розповів він.

За словами Кличка, рятувальники вже працюють на місці.

"Локалізація пожежі на площі 10 кв.м. на Хрещатику", - додав він.