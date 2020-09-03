В Киеве произошел пожар в многоэтажке возле посольства США

В Киеве сегодня, 3 августа, произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже здания в Шевченковском районе.
Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас ликвидация пожара продолжается. Некоторые пожарные машины до сих пор не могут добраться до места происшествия из-за пробок и запаркованных улиц.
Кроме того, как пишет "Киев Оперативный", из окна квартиры, где произошел пожар, вылез человек. Она стоит на кондиционере.
Прямо зараз серйозна пожежа охопила квартиру на 24-ому поверсі багатоквартирного будинку поблизу із посольством США. У...Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 3 вересня 2020 р.
Напомним, вчера в Печерском районе Киева произошел пожар в жилом комплексе Taryan Towers.
Также РБК-Украина писало о масштабном пожаре на территории торговых павильонов в поселке Коцюбинское.
Кроме того, из-за пожара в Луганской области погиб человек и двое пострадали.