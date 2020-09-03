В Киеве произошел пожар в многоэтажке возле посольства США

Фото: пожарная служба (РБК-Украина)

В Киеве сегодня, 3 августа, произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже здания в Шевченковском районе.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас ликвидация пожара продолжается. Некоторые пожарные машины до сих пор не могут добраться до места происшествия из-за пробок и запаркованных улиц.

Кроме того, как пишет "Киев Оперативный", из окна квартиры, где произошел пожар, вылез человек. Она стоит на кондиционере.

Прямо зараз серйозна пожежа охопила квартиру на 24-ому поверсі багатоквартирного будинку поблизу із посольством США. У... Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 3 вересня 2020 р.

Напомним, вчера в Печерском районе Киева произошел пожар в жилом комплексе Taryan Towers.

Также РБК-Украина писало о масштабном пожаре на территории торговых павильонов в поселке Коцюбинское.

Кроме того, из-за пожара в Луганской области погиб человек и двое пострадали.