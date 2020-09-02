В Киеве на Печерске горел жилой комплекс

Фото: пожарные (РБК-Украина)

В среду вечером, 2 сентября, в жилом комплексе произошел пожар Taryan Towers. Возгорание произошло во время проведения ремонтных работ.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре в ЖК в спасательную службу поступило в 20:19. В 20:56 пожар был ликвидирован.

По предварительной информации, пожар возник на 34 этаже дома во время проведения ремонтных работ. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров.

Во время пожара никто не пострадал.

Высотная жесть : В Киеве горит одна из башен Тайран Тауерс, 24 - 25 этаж, высокая сложность тушения + паркованцы Видео с места Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 2 вересня 2020 р.

Напомним, в Харьковской области из-за пожара полностью уничтожен населенный пункт.

Кроме того, к ликвидации пожара в Двуречанском районе привлекли пожарные поезда.

Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.