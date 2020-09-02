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В Киеве на Печерске горел жилой комплекс

Киев, Среда 02 сентября 2020 21:36
В Киеве на Печерске горел жилой комплекс
Фото: пожарные (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду вечером, 2 сентября, в жилом комплексе произошел пожар Taryan Towers. Возгорание произошло во время проведения ремонтных работ.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре в ЖК в спасательную службу поступило в 20:19. В 20:56 пожар был ликвидирован.

По предварительной информации, пожар возник на 34 этаже дома во время проведения ремонтных работ. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров.

Во время пожара никто не пострадал.

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Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 2 вересня 2020 р.

Напомним, в Харьковской области из-за пожара полностью уничтожен населенный пункт.

Кроме того, к ликвидации пожара в Двуречанском районе привлекли пожарные поезда.

Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.

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