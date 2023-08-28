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У центрі Києва сталася пожежа

Фото: у центрі Києва сталася пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У не діючій будівлі в Шевченківському районі Києва сталася пожежа 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Києві.

Загоряння виникло на вул. Димитрівська, 4 в одноповерховій не діючій будівлі о 15:14. Його локалізували на площі 150 кв. м. о 15:37.

 

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники, ліквідація пожежі триває.

За попередніми даними, потерпілих немає.

Пожежі у Києві

Нагадаємо, минулого тижня в житловому будинку Печерського району столиці сталась пожежа, через що постраждала дівчина.

Окрім того, нещодавно у Києві після вибухів почалася пожежа у складському приміщенні Міністерства внутрішніх справ. Там здетонував снаряд.

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ПожежаКиївДСНС