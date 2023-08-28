У центрі Києва сталася пожежа

Загоряння виникло на вул. Димитрівська, 4 в одноповерховій не діючій будівлі о 15:14. Його локалізували на площі 150 кв. м. о 15:37.

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники, ліквідація пожежі триває.

За попередніми даними, потерпілих немає.

Пожежі у Києві

Нагадаємо, минулого тижня в житловому будинку Печерського району столиці сталась пожежа, через що постраждала дівчина.

Окрім того, нещодавно у Києві після вибухів почалася пожежа у складському приміщенні Міністерства внутрішніх справ. Там здетонував снаряд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.