В центре Киева произошел пожар

Возгорание возникло на ул. Дмитровская, 4 в одноэтажном не действующем здании в 15:14. Его локализовали на площади 150 кв. м. в 15:37.

На месте продолжают работать спасатели, ликвидация пожара продолжается.

По предварительным данным, потерпевших нет.

Пожары в Киеве

Напомним, на прошлой неделе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.

Кроме того, недавно в Киеве после взрывов начался пожар в складском помещении Министерства внутренних дел. Там сдетонировал снаряд.

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