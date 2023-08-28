В центре Киева произошел пожар

В недействующем здании в Шевченковском районе Киева произошел пожар 28 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Возгорание возникло на ул. Дмитровская, 4 в одноэтажном не действующем здании в 15:14. Его локализовали на площади 150 кв. м. в 15:37.
На месте продолжают работать спасатели, ликвидация пожара продолжается.
По предварительным данным, потерпевших нет.
Напомним, на прошлой неделе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.
Кроме того, недавно в Киеве после взрывов начался пожар в складском помещении Министерства внутренних дел. Там сдетонировал снаряд.
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