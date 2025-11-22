В центрі Києва сьогодні обмежать дорожній рух: в чому причина

"22 листопада 2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Також Білошицький попросив киян та гостей столиці поставитись з розумінням та врахувати цю інформацію під час планування дня.

Таке ж саме повідомлення опубліковано також на стороні Управління державної охорони у Facebook.