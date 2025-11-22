В центре Киева сегодня ограничат дорожное движение: в чем причина

"22 ноября 2025 года, в связи с проведением охранных мероприятий, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также Билошицкий попросил киевлян и гостей столицы отнестись с пониманием и учесть эту информацию при планировании дня.

Такое же сообщение опубликовано также на стороне Управления государственной охраны в Facebook.