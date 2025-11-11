UA

У центрі Києва прорвало трубопровід: підтоплено будинок і можливий зсув ґрунту

Ілюстративне фото: чоловік набирає воду в пляшку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

На Печерському узвозі у Києві стався порив трубопроводу. Можливий зсув ґрунту. Кілька будинків залишились без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА у Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок пориву трубопроводу на Печерському узвозі підтоплений підвальний поверх 9-ти поверхового житлового будинку.

Також у КМДА попереджають про можливий зсув ґрунту.

Пошкодження виявили на водопровідній мережі діаметром 400 мм.

Аварійна бригада наразі працює над локалізацією витоку та відключенням магістралі.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: Печерський узвіз, 6, 8, 10. Після завершення робіт подачу води буде відновлено. 

"Усі необхідні фахівці залучені для з'ясування обставин та усунення наслідків. Київводоканал виконує аварійно-ремонтні роботи", - ідеться в дописі Київської міської державної адміністрації.

Зміна руху трамваїв у Києві

Раніше РБК-Україна писало про зміну руху кількох трамваїв у Києві на період з 10 по 14 листопада.

Рух трамваїв №11, №12, №16 та №19 буде обмежено щодня з 10:00 до 17:00. На цей час транспорт курсуватиме за зміненими схемами:

  • №11, №12, №16 - відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка;
  • №19 - від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Щоб забезпечити сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка, буде запущено тимчасовий автобусний маршрут №19Т: Спаська - Межигірська - Щекавицька - Костянтинівська - Оленівська - Кирилівська - Сирецька - Семена Скляренка - Автозаводська - Полярна до площі Тараса Шевченка.

Такод 10 листопада в столиці України зупинив свою роботу фунікулер. Це сталось через нестачу електроенергії.

