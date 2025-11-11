У центрі Києва прорвало трубопровід: підтоплено будинок і можливий зсув ґрунту

Зміна руху трамваїв у Києві

Раніше РБК-Україна писало про зміну руху кількох трамваїв у Києві на період з 10 по 14 листопада.

Рух трамваїв №11, №12, №16 та №19 буде обмежено щодня з 10:00 до 17:00. На цей час транспорт курсуватиме за зміненими схемами:

№11, №12, №16 - відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка;

№19 - від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Щоб забезпечити сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка, буде запущено тимчасовий автобусний маршрут №19Т: Спаська - Межигірська - Щекавицька - Костянтинівська - Оленівська - Кирилівська - Сирецька - Семена Скляренка - Автозаводська - Полярна до площі Тараса Шевченка.

Такод 10 листопада в столиці України зупинив свою роботу фунікулер. Це сталось через нестачу електроенергії.