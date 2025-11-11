В центре Киева прорвало трубопровод: подтоплен дом и возможен оползень

По предварительной информации, в результате порыва трубопровода на Печерском спуске подтоплен подвальный этаж 9-ти этажного жилого дома.

Также в КГГА предупреждают о возможном оползне грунта.

Повреждения обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 мм.

Аварийная бригада сейчас работает над локализацией утечки и отключением магистрали.

В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам: Печерский спуск, 6, 8, 10. После завершения работ подача воды будет восстановлена.

"Все необходимые специалисты привлечены для выяснения обстоятельств и устранения последствий. Киевводоканал выполняет аварийно-ремонтные работы", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.