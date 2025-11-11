RU

Общество Образование Деньги Изменения

В центре Киева прорвало трубопровод: подтоплен дом и возможен оползень

Иллюстративное фото: мужчина набирает воду в бутылку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

На Печерском спуске в Киеве произошел порыв трубопровода. Возможен сдвиг грунта. Несколько домов остались без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.

По предварительной информации, в результате порыва трубопровода на Печерском спуске подтоплен подвальный этаж 9-ти этажного жилого дома.

Также в КГГА предупреждают о возможном оползне грунта.

Повреждения обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 мм.

Аварийная бригада сейчас работает над локализацией утечки и отключением магистрали.

В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам: Печерский спуск, 6, 8, 10. После завершения работ подача воды будет восстановлена.

"Все необходимые специалисты привлечены для выяснения обстоятельств и устранения последствий. Киевводоканал выполняет аварийно-ремонтные работы", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

 

Изменение движения трамваев в Киеве

Ранее РБК-Украина писало об изменении движения нескольких трамваев в Киеве на период с 10 по 14 ноября.

Движение трамваев №11, №12, №16 и №19 будет ограничено ежедневно с 10:00 до 17:00. На это время транспорт будет курсировать по измененным схемам:

  • №11, №12, №16 - соответственно от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. "Героев Днепра" до ул;
  • №19 - от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Чтобы обеспечить сообщение между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко, будет запущен временный автобусный маршрут №19Т: Спасская - Межигорская - Щекавицкая - Константиновская - Еленовская - Кирилловская - Сырецкая - Семена Скляренко - Автозаводская - Полярная до площади Тараса Шевченко.

10 ноября в столице Украины остановил свою работу фуникулер. Это произошло из-за недостатка электроэнергии.

