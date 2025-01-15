В центрі Києва почалась масштабна пожежа на електричній підстанції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За даними КМДА, пожежа сталась на підстанції, яка розташована на вулиці Хрещатик. Зазначається, що відповідні служби працюють на місці.

На місці очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння.

Станом на 08:10 про постраждалих не повідомлялось.

Оновлено о 09:05.

За даними КМДА, пожежу на електропідстанції на вулиці Хрещатик було локалізовано. Однак тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків.

"Фахівці працюють над відновленням. Світло споживачам повернуть орієнтовно протягом 4 годин", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що наразі у низці областей Україні діють екстрені відключення світла через масштабну ракетну атаку Російською Федерацією.

Раніше ми писали про те, що 9 листопада в Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Постраждала жінка.

Також смертельна пожежа сталась в селі Хотянівка, там у вогні загинули двоє людей.