В центре Киева начался масштабный пожар на электрической подстанции
Утром среды, 15 января, в центре Киева произошел масштабный пожар. Пылает электрическая подстанция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По данным КГГА, пожар произошел на подстанции, которая расположена на улице Крещатик. Отмечается, что соответствующие службы работают на месте.
Сейчас ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению.
По состоянию на 08:10 о пострадавших не сообщалось.
Стоит заметить, что сейчас в ряде областей Украины действуют экстренные отключения света из-за масштабной ракетной атаки Российской Федерацией.
Ранее мы писали о том, что 9 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пострадала женщина.
Также смертельный пожар произошел в селе Хотяновка, там в огне погибли два человека.
Кроме того, 17 октября в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек в центре города.
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