В центре Киева начался масштабный пожар на электрической подстанции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

По данным КГГА, пожар произошел на подстанции, которая расположена на улице Крещатик. Отмечается, что соответствующие службы работают на месте.

Сейчас ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению.

По состоянию на 08:10 о пострадавших не сообщалось.

Стоит заметить, что сейчас в ряде областей Украины действуют экстренные отключения света из-за масштабной ракетной атаки Российской Федерацией.

Ранее мы писали о том, что 9 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пострадала женщина.

Также смертельный пожар произошел в селе Хотяновка, там в огне погибли два человека.