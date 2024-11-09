У Києві горіла багатоповерхівка: постраждала жінка (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"О 10:55 пожежу ліквідували на площі 90 кв. м. Під час гасіння пожежі було евакуйовано 6 осіб, ще одну жінку передано медикам", - зазначили у ДСНС.

Як з'ясували рятувальники, загоряння сталося на третьому поверсі дев'ятиповерхівки та вогонь поширився на балкони 4 та 5 поверхів.

"9 листопада, о 10:00, надійшло повідомлення про пожежу на Русанівському бульварі, Дніпровський район", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 5 листопада в Нивках у Києві горів ресторан японської та європейської кухні "Євразія". На опублікованих у мережі фото та відео було видно сильне задимлення.

Крім того, в Києві сталася пожежа в одній із багатоповерхівок у центрі міста 17 жовтня. У ДСНС повідомляли, що через сильне задимлення з верхніх поверхів було евакуйовано п'ятьох людей.

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