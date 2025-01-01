Під Києвом у Новий рік сталася пожежа: є загиблі

Під Києвом сталася смертельна пожежа 1 січня. У Хотянівці у вогні загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області .

"Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Вік та особи загиблих встановлюється. Пожежу ліквідовано о 06:48", - зазначють у ДСНС.

Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що горить господарча споруда по всій площі.

Сьогодні (1 січня, - ред), о 05:34, до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Хотянівка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 9 листопада в Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Постраждала жінка.

Крім того, 17 жовтня у Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок у центрі міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.