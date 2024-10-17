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У центрі Києва загорілась багатоповерхівка: що відомо

Четвер 17 жовтня 2024 14:34
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У центрі Києва загорілась багатоповерхівка: що відомо Фото: пожежа у Києві (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ніна Єланська

У Києві 17 жовтня зранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній з багатоповерхівок у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Зазначається, що про займання стало відомо о 11:20.

Пожежа сталася у багатоповерхівці на вулиці Жилянській у Голосіївському районі Києва. Повідомляється, що вогонь виник на кухні однієї з квартир на восьмому поверсі.

У ДСНС повідомили, що через сильне задимлення з верхніх поверхів було евакуйовано п’ятьох осіб.

Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу вдалося ліквідувати вже о 12:18.

Також відомо, що жертв та постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причини та можливі наслідки займання.

Фото: пожежа у Голосіївському районі столиці (facebook.com DSNSKyiv)

Звернемо увагу, що ці прості дії, які потрібно зробити перед тим, як ви покинете квартиру, допоможуть знизити ризик виникнення пожежі:

  1. Вимкніть усі електроприлади: переконатися, що всі побутові прилади вимкнені з розетки (праска, чайник, обігрівач тощо).
  2. Перевірте чи увімкнений газ: упевнитись, що всі газові конфорки та духовка вимкнені.
  3. Не залишайте свічки або електрогірлянди ввімкненими.
  4. Закрийте вікна: у разі сильного вітру може трапитися замикання проводки.
  5. Перевірте справність димових датчиків, якщо вони встановлені.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом вщент згорів ресторан "Партизан".

Цієї ночі після чергової ворожої атаки по столиці, у Деснянському районі Києва було виявлено уламок безпілотника на території дитячого садка.

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